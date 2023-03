Italgronda batte Bologna Continua la serie positiva

Aposa

APOSA BOLOGNA: Santonocito, Montevecchi, De Pietro, Nicolai, Lamedica, Evangelisti, Dradi, Sarti, Pugliese, Mogari, Mazzara, Di Scipio. All.: De Matteis.

ITALGRONDA FUTSAL PRATO: Laino, Masini, Di Maso, Patetta, Fabbri, El Gallaf, Balestri, Truschi, Pecchioli, Montorzi, D’Amico, Di Maria. All.: Zudetich.

Marcatori: Patetta 2, Balestri (I); Lamedica e Mazzara (A).

L’Italgronda Futsal Prato rispetta le consegne, batte a domicilio seppur di misura l’Aposa Bologna e allunga la propria serie positiva. I bolognesi, così come era avvenuto nella gara d’andata pareggiata al PalaKeynes, nonostante il loro penultimo posto in graduatoria si sono dimostrati ancora una volta un avversario ostico per la squadra allenata da Zudetich, che è riuscita a spuntarla con uno striminzito 3-2 frutto soprattutto di un buon secondo tempo. A segnare le reti della vittoria per l’Italgronda Futsal Prato sono stati Patetta, autore di una doppietta, e Balestri. Dopo la ventiduesima giornata del campionato di serie B girone C, D’Amico e compagni hanno rafforzato la loro quinta posizione (41 punti) anche grazie alla sconfitta patita dalla Mattagnanese, sesta con 36, nel derby con la Sangiovannese (6-5), mentre sono rimaste sette le lunghezze di distacco dall’Atlante Grosseto quarta. M.M.