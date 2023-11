Incubo biancazzurro Fischi senza appello

Prato

0

Sant’Angelo

4

PRATO: Balducci; Casucci (76’ Vitale), De Pace, Angeli, Stickler; Cela, Piccoli; Addiego Mobilio (63’ Moussaid), Marangon (44’ Gemignani), Oliverio (46’ Limberti); Tedesco. All. Novelli.

SANT’ANGELO (4-3-3): Nucci; Confalonieri, Ortolan, Ugge, Bernini (80’ Malanga); Gomez (46’ Mecca), De Angelis, Renda; Bramante (71’ Mariani), Gobbi (75’ Principe), Lanzi (63’ Grandinetti). All. Scarpa.

Arbitro: Amadei di Terni.

Reti: 23’ Lanzi, 40’ e 56’ Ugge, 60’ Gobbi.

Domenica da incubo per il Prato, che al Lungobisenzio tocca il fondo incassando il poker del Sant’Angelo e fornendo la più brutta prestazione da inizio stagione. I biancazzurri rimangono così inchiodati a quota 15 punti e ripiombano in zona play out nel girone D di serie D. E pensare che la formazione di casa era partita col turbo inserito. Al 2’ sponda di testa di Addiego Mobilio per Cela che gira di prima intenzione alto sopra la traversa. Al 3’ ci prova Addiego Mobilio direttamente con un calcio di punizione laterale sul quale è reattivo l’ex di giornata, il portiere Nucci, che vola a respingere la minaccia. Al 5’ ancora Addiego Mobilio riceve al limite dell’area, fa fuori il diretto marcatore e in diagonale col destro trova l’angolo opposto, ma anche il provvidenziale salvataggio sulla linea di Ugge, che tiene a galla il Sant’Angelo. I biancazzurri continuano a spingere per mettere subito in discesa la partita. Al 23’, però, gli ospiti al primo tiro in porta della partita trovano subito il vantaggio: Lanzi fa tutto da solo, si accentra dalla sinistra, salta due avversari e lascia partire un siluro che non lascia scampo a Balducci. Il Prato accusa nettamente il colpo e comincia a perdere le distanze fra i reparti.

Il Sant’Angelo ne approfitta e prende in mano le redini del match, trovando anche il raddoppio al 40’ sugli sviluppi di un corner: Ugge svetta a centro area ignorato dai difensori di casa e in sforbiciata insacca alle spalle del povero Balducci dal cuore dell’area piccola. Al 45’ con un bel calcio di punizione Bramante spaventa Balducci, ma il primo tempo si chiude così, sul 2-0 per la formazione ospite, e i biancazzurri escono fra i fischi dei loro sostenitori.

Nella ripresa, malgrado i cambi, l’inerzia della partita non cambia. Anzi, il Sant’Angelo trova anche il 3-0 ancora con Ugge, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la difesa di casa statica in marcatura. Il Prato crolla e incassa poco dopo, al 60’, anche il 4-0. Azione sulla sinistra del solito Lanza, palla in area per Renda che crossa al centro per l’accorrente Gobbi, come al solito ben posizionato per il facile tap-in vincente. I biancazzurri non riescono nemmeno ad impostare un’azione degna di tale nome. All’84’ Mariani colpisce anche un palo. Per il Prato è ancora notte fonda e la squadra esce tra i fischi di tutto lo stadio.

Leonardo Montaleni