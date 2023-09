Il Viaccia vuole 3 punti in Promozione: sfida in casa. Il Viaccia si prepara ad ospitare il San Piero a Sieve nel secondo turno di Promozione. L'obiettivo è sfatare il tabù casalingo e portare a casa i primi punti pesanti. Attenzione in fase di contenimento per non concedere occasioni facili agli avversari. In caso di vittoria, il Viaccia rimarrebbe al comando.