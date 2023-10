Il tecnico. Novelli non riesce a sorridere: "Secondo tempo senza ritmo»

Non era particolarmente soddisfatto a fine gara Raffaele Novelli, per una vittoria così netta per quanto importante. Il tecnico del Prato, pur avendo surclassato di fatto l’avversaria, ha voluto vedere, come si dice, il bicchiere mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno.

"Nella prima parte di gara abbiamo fatto delle cose interessanti sotto alcuni aspetti ed altre meno buone, mentre la seconda parte non mi è piaciuta e non è che il risultato mi fa cambiare idea sul fatto che dobbiamo migliorare, soprattutto nella gestione offensiva e far viaggiare di più la palla per accelerare il processo di crescita. Dobbiamo crescere anche sul piano della mentalità del gioco".

Il tecnico ha aggiunto che "come da parte nostra riusciamo a creare i presupposti per andare al tiro e per segnare dei gol, non dobbiamo abbassare il ritmo permettendo agli avversari di rientrare in gioco. Ma siamo consapevoli di essere solo agli inizi di questo percorso e della stagione e dobbiamo ancora conoscerci sotto alcuni aspetti, per cui sono situazioni che rientrano nella normalità. Queste vittorie servono anche per evitare sconfitte in futuro ed eventualmente per prepararsi a quando ci saranno delle difficoltà, perchè siamo consapevoli che queste possono esserci".