Il tecnico. Novelli adesso vuole più cattiveria: "Meritavamo di più, che peccato»

"Meritavamo molto di più in questa partita, ma evidentemente se il risultato ancora una volta non ci sorride dobbiamo lavorare di più per migliorare quello che non funziona". Mastica amaro Raffaele Novelli dopo il pareggio incassato sul campo del Borgo San Donnino in un’altra partita (dopo quella di Certaldo) per lunghi tratti dominata sul piano del gioco dai biancazzurri, ai quali però è mancata la cattiveria giusta per portare a casa il risultato pieno: "Potevamo aprire il campo e fare qualcosa di diverso per trovare spazi importanti in fase offensiva. Negli ultimi 30 metri abbiamo cercato di insistere troppo centralmente e loro si erano chiusi molto bene. Bisogna allenare la mente a convivere con le squadre che stanno basse, chiuse e che non concedono profondità alle loro spalle. Dobbiamo trovare esternamente spazi diversi. Lo abbiamo fatto solo a sprazzi – insiste il tecnico laniero – C’è rammarico inoltre per il rigore, è il terzo contro che prendiamo. Tre rigori che ci portano via punti importanti. Anche questo fa parte della crescita di squadra e del singolo che dobbiamo evidentemente ancora fare. Va detto anche che abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo gol e non l’abbiamo sfruttata. In una gara un episodio sfavorevole può capitare, ma concretizzando meglio le occasioni saremmo stati in grado di assorbirlo e di portare a casa i tre punti".

L.M.