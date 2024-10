Il Prato pareggia 2-2 con l'Imolese: Magazzù e Barbuti illudono

Prato, 27 ottobre 2024 - Nel giorno in cui compie 116 anni di storia, il Prato pareggia 2-2 allo stadio Lungobisenzio contro l'Imolese. Il match valido per la nona giornata del girone D di serie D si apre con il vantaggio immediato di Raffini. I lanieri ribaltano la situazione nel primo tempo con Magazzù e Barbuti, ma nella ripresa ci pensa ancora Raffini (su rigore) a riprendere i biancazzurri, che con questo risultato salgono a quota 10 punti in classifica.

La cronaca

Basta attendere sei minuti per la prima occasione nitida in favore del Prato: Remedi verticalizza per Barbuti, che conclude fuori misura non di molto. Due giri di lancette più tardi però è l'Imolese a portarsi in vantaggio: i blocchi su calcio d'angolo battuto da Vlahovic liberano Raffini, che di testa non ha problemi a gonfiare la rete. La reazione dei lanieri è immediata: al 10' Limberti pizzica di testa per Magazzù che crossa in mezzo per Barbuti, sul cui tocco Salgado è miracoloso. Il portiere ospite viene nuovamente sollecitato poco dopo in occasione della punizione di Limberti. Bella partita al Lungobisenzio, con palle gol da una parte e dall'altra. Stavolta è il turno dei rossoblù, con Gasparoni che brucia Diana e poi impegna Fantoni con un sinistro a giro. Al 23' nuova chance per i lanieri con il tiro-cross di Marino che sfila di un soffio sul fondo. Il pareggio è nell'aria e arriva al 28': la ripartenza dei locali viene trascinata da Barbuti che innesca Magazzù, bravissimo a non dare scampo a Salgado. Sull'onda dell'entusiasmo il Prato trova anche il sorpasso al 30': Remedi lancia Barbuti che resiste alla carica del difensore e trafigge Salgado. Il micidiale uno-due non sazia la truppa di mister Mariotti, ancora pericolosa con lo scatenato Barbuti, il cui destro finisce out di centimetri. In chiusura di frazione cresce l'Imolese: la formazione di mister D'Amore si fa vedere prima con un traversone insidioso di Gasparoni, salvato da Conson, poi Fantoni deve sporcarsi i guantoni sul tiro di Mattiolo e sulla zuccata di Raffini. In avvio di ripresa cambi per entrambi gli allenatori: nel Prato entra Preci per Giusti, mentre D'Amore manda in campo Elefante, Manes e Barnabia per Ale, Manzoni e Calabrese. Al 50' doppia colossale chance per i rossoblù: Brandi si vede respingere dalla difesa biancazzurra un colpo di testa a botta sicura sugli sviluppi di un corner, poi Mattiolo manda il pallone alto sopra la traversa. I locali sono fortunati anche al 54', quando Manes - liberato da Gasperoni - tira in bocca a Fantoni da posizione invitantissima. Remedi e compagni sono in difficoltà e al 64' Conson commette fallo nella propria area ai danni di Raffini. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 dell'Imolese, che spiazza Fantoni. Mariotti corre immediatamente ai ripari inserendo Girgi, Marigosu e successivamente Moreo. Spinge l'Imolese, ma al 78' è Preci ad avere una ghiotta occasione: troppo debole la zuccata del classe 2006 per sorprendere Salgado. Salgado che invece al 85' è superbo sul destro deviato di Rossi. In precedenza era stato Elefante ad andare un passo dal gol di testa. Le due avversarie tentano di prevalere fino all'ultimo, ma il risultato non cambia

Il tabellino

Prato - Imolese 2-2

Prato (3-5-2): Fantoni; Galliani, Conson, Diana (dal 68' Girgi); Giusti (dal 46' Preci), Marino (dal 68' Marigosu), Remedi, Rossi, Limberti; Magazzù (dal 63' Romairone), Barbuti (dal 74' Moreo). A disposizione: Ricco, Perugi, Scarafoni, D'Amato. All. Mariotti.

Imolese (4-2-3-1): Salgado; Agbugui, Ale (dal 46' Elefante), Dall’Osso, Manzoni (dal 46' Manes); Brandi, Vlahovic; Mattiolo, Calabrese (dal 46' Barnabia), Gasperoni (dall'87' Melloni), Raffini. A disposizione: Gasperini, Pierfederici, Garavini, Ballanti, Vasconcellos. All. D'Amore.

Arbitro: Giosue' Ambrosino della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Francesco Foglietta di Foligno e Guglielmo Iozzia di Roma 1.

Marcatori: Raffini all'8' e al 65', Magazzù al 28', Barbuti al 30'.

Note: circa 600 spettatori. Ammoniti Brandi, Gasperoni, Rossi, Vlahovic. Recupero 1' pt, 5' st.

Francesco Bocchini