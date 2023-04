Il Prato crede ancora nell’obiettivo playoff

Dopo il colpaccio casalingo nel derby con la Pistoiese, vinto 3-2, adesso la Juniores nazionale del Prato ci crede davvero nel quinto posto che varrebbe la post season. Il rush finale del campionato non ammette però rallentamenti, e così i biancazzurri di Ridolfi (foto) dovranno confermarsi anche nella trasferta di Grosseto. Si tratta della penultima giornata della regular season, in programma oggi pomeriggio alle 16 in terra maremmana. I lanieri arrivano al match staccati di una sola lunghezza dalla quinta piazza, oggi occupata dal Livorno e dalla Sangiovannese. Assieme ai lanieri a quota 50 c’è anche il Poggibonsi, mentre il Grosseto è attardato di due lunghezze rispetto alla compagine di via Firenze. Per i padroni di casa è quindi l’ultima spiaggia per lottare per la quinta piazza, mentre il Prato vincendo metterebbe ulteriore pressione ai labronici. in attesa poi dello scontro diretto dell’ultima giornata in casa contro la Sangiovannese.