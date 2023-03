Il Prato affondato dalla Colligiana Il gol della bandiera è di Liberto

Prato 2000

PRATO 2000: Santangelo, Gaggioli, Natali, Kowalski, Querci, Baldanzini, Nencioni, Bianchi, Liberto, Servillo, Testa. A disp.: Capecchi, Dahani. All.: F.F. Testa T.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Noferi, Grazioso, Mariani, Manganelli, Baccani, Cicali, Imbrenda, Mugnai, Donati. A disp.: Bacciottini, De Vitis, Sardelli, Pierucci, Bartalini, Corbinelli, Cianciolo, Munno, Milanesi. All.: Chini.

Arbitro: Marchetti di L’Aquila.

Reti: 4’ e 33’ Imbrenda, 13’ Mugnai, 28’ Noferi, 89’ Liberto.

Ancora una netta sconfitta per il fanalino di coda Prato 2000, che stavolta incassa il poker calato dalla corazzata Colligiana e rimane in fondo al girone B di Eccellenza con 8 punti. Primo tempo di sofferenza per i pratesi, che al 4’ vanno subito sotto grazie alla rete di Imbrenda, abile ad eludere il fuorigioco alto dei padroni di casa. Al 13’ arriva anche il raddoppio di Mugnai, che ha approfittato di un vuoto difensivo centrale della retroguardia del Prato 2000 per battere Santangelo con freddezza. Al 28’ è Noferi a calare il tris con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E al 33’ ancora Imbrenda realizza la personale doppietta chiudendo sul 4-0 la prima frazione di gioco in favore della formazione ospite. Nella ripresa il Prato 2000 cerca almeno di salvare l’onore, colpisce due pali e due traverse e lotta su ogni pallone, mentre la Colligiana bada più che altro a mantenere il risultato. Proprio all’89’ arriva il gol della bandiera di Liberto per i padroni di casa, che serve però solamente ad addolcire il pesante passivo e non porta punti utili alla causa. La squadra pratese, purtroppo, sembra ormai destinata alla retrocessione diretta in Promozione.

