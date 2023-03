Il Prato a caccia di punti con la Correggese

Prato a caccia di conferme in trasferta. Nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato di serie D girone D, undicesima del girone di ritorno, i biancazzurri saranno di scena al campo sportivo "Borrelli" di Correggio (fischio di inizio alle 14.30) dove affronteranno i padroni di casa della Correggese. Gli emiliani si trovano al 17esimo posto della classifica, in piena zona play out, con 32 punti raccolti grazie a 8 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, di cui l’ultima nello scorso turno di campionato contro l’Aglianese. La squadra di Correggio ha realizzato 28 reti e ne ha subite 38. Una stagione complicata per la Correggese che attualmente è allenata da Antonio Soda (ha sostituito in corso di stagione Gabriele Graziani), 59 anni, reduce da tre stagioni sulla panchina dell’Imperia, mentre in precedenza ha guidato il Gozzano per due stagioni in serie D, con vittoria del campionato, e per altre due stagioni in serie C.

"Partita complicata contro un avversario che ci darà sicuramente del filo da torcere. A noi serve trovare la giusta continuità di prestazioni e di risultati – commenta Lucio Brando, allenatore del Prato, che debuttò al suo arrivo proprio nella sfida d’andata, con un successo contro la Correggese al Lungobisenzio –. La Correggese in casa ha fatto ottimi risultati e ha dei valori più alti di quel che dice in realtà la classifica attuale. Noi abbiamo voglia di fare un’impresa, anche e soprattutto per trovare maggiore tranquillità in classifica, con la voglia e l’intensità giusta per portare a casa i tre punti".

Buone notizie dall’infermeria laniera. Rientreranno almeno a disposizione i due squalificati, e alcuni infortunati, come Mobilio, Ciccone, Cela e Angeli. Non ci sarà invece Giuffrida, così come il lungodegente Frugoli. Probabile che i biancazzurri si schierino ancora col 3-4-2-1. In porta Bertini. In difesa Nizzoli, Colombini e Angeli. Sulle corsie laterali agiranno Aprili a destra e Nicoli a sinistra. In mediana Soldani e uno fra Trovade e Cela, considerando che entrambi, in realtà, potrebbero anche agire dietro l’unica punta Diallo assieme con Ciccone (e con Mobilio pronto a subentrare). La Correggese invece dovrà rinunciare al portiere Bertozzi e al capitano Simoncelli, entrambi squalificati per un turno. La formazione emiliana ha vari elementi interessanti in squadra da tenere d’occhio: in difesa Cavallari e Pupeschi (ex Jolly Montemurlo), mentre a centrocampo agiscono Manuzzi, e il 2004 Bassoli, uno dei giocatori in quota maggiormente "attenzionati" della categoria.

In attacco i due capocannonieri della squadra con 5 reti a testa sono Villanova e Rizzi, arrivato a Correggio nel mercato di riparazione dal Real Forte Querceta. La partita sarà arbitrata da Michele Cresciuolo di Torre Annunziata, con l’aiuto degli assistenti Omar Bignucolo e David Bignucolo, entrambi di Pordenone.

L.M.