Il Prato 2000 ci prova ancora contro la Bruni

Quattordici punti da recuperare sulla penultima (la Chiantigiana) in cinque partite. Con la matematica che già condanna il Prato 2000, in pratica, alla certezza della retrocessione diretta nel campionato di Promozione. Oggi pomeriggio alle 14.30, però, i pratesi cercheranno di rimandare l’appuntamento con l’epilogo peggiore della loro stagione nel girone B di Eccellenza, per mantenere viva la speranza di evitare almeno l’ultima posizione, andando a giocare sul campo della Baldaccio Bruni. Trasferta delicata, per la distanza, ma anche e soprattutto per il valore dell’avversario, che probabilmente ha raccolto meno di quel che avrebbe meritato in stagione e che si trova comunque a quota 32 punti, in lotta per evitare complicazioni di fine stagione. Sarà in ogni caso una ulteriore occasione, per i tantissimi giovani che compongono la rosa del Prato 2000, di mettersi in mostra per far gola a qualche formazione più blasonata della categoria.