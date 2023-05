Il Maliseti perde un pezzo da 90 Fusco è passato alla Larcianese

Primi movimenti importanti nel calcio mercato dei dilettanti. Da segnalare, in Promozione, che il Maliseti Seano perde un pezzo importante del pacchetto difensivo. Nella prossima stagione, infatti, Michael Fusco, esperto difensore classe ’91 non vestirà la maglia amaranto.

Il giocatore, che ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile di via Caduti senza Croce, per poi accumulare svariate esperienze in serie D, Eccellenza e Promozione, ha infatti trovato l’accordo con la Larcianese. Passando agli allenatori, ufficiale il ritorno di Filippo Ermini sulla panchina del CF 2001 in prima categoria, dopo la bella esperienza che lo ha portato a vincere i play off di seconda categoria col Pistoia Nord e a venire escluso solo nelle fasi regionali con la formazione pistoiese. "Un profilo di spessore, che già conosce l’ambiente e che sicuramente ci potrà aiutare a dare continuità al percorso di crescita iniziato – commenta il direttore sportivo Elio Menna -. Lavoriamo per fare un campionato importante e abbiamo confermato buona parte del gruppo protagonista nella stagione appena conclusa".

A Jolo, nel frattempo, sempre in prima categoria, ufficializzato l’arrivo di Diodato per sostiuire, malgrado gli ottimi risultati, il partente Giugni, che sta valutando varie proposte.

L.M.