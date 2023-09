Il Csl si conferma lo squadrone da battere. Vernio, Jolly e Tavola segnano tre goleade

Una giornata nel complesso positiva, nel corso della quale non sono comunque mancate goleade. E’ su questi binari che si è sviluppato ieri il secondo turno di Seconda Categoria per le formazioni di Prato e provincia. Iniziando dal girone C di Prima Categoria, che vede attualmente il C.F. 2001 e il CSL Prato Social Club guidare la classifica con 4 punti. Gli uomini di Filippo Ermini hanno in particolare regolato di misura fra le mura amiche gli Amici Miei, grazie ad una rete siglata da Torracchi che ha sancito l’1-0 conclusivo.

La banda Rondelli ha invece "vendicato" la recente eliminazione dalla Coppa Toscana ad opera della Folgor Calenzano, grazie al 2-0 finale firmato da Cristianini (su rigore) e da Shtjefni. Può comunque sorridere anche lo Jolo, che torna da Quarrata con un punto prezioso alla luce dello 0-0 finale.

Scendendo in Seconda, nel girone E è la Galcianese a recitare la parte del leone: Cappelli e Traversi hanno messa la firma sul 2-1 contro il Borgo a Buggiano, certificando il secondo successo in altrettante partite e consentendo di guardare con una maggior dose di fiducia al futuro prossimo. E che dire del Montemurlo Jolly? Dopo il segno "X" fatto registrare domenica scorsa, il sodalizio biancorosso ha rifilato un poker a domicilio al San Felice (con doppiette di Gigliofiore e Gaddafi).

Il Prato Nord festeggia l’1-0 sull’Atletico Casini Spedalino, mentre La Querce ha strappato un punto al San Niccolò. Buio pesto invece per il Chiesanuova: l’Olimpia Quarrata ha fatto valere al meglio il fattore-campo, rifilando un pesante 3-0 alla compagine pratese e lasciandola ancora a 0 punti in graduatoria. Nel girone F, il Vernio può certamente far festa: il 4-0 interno al Prato Sport (con reti di Meier, Carmannini, Arena e Rotaru) vale per i valbisentini il primo posto nel gruppo a punteggio pieno.

La Pietà ha poi espugnato il campo del Poggio a Caiano vincendo 2-1, mentre la Virtus Comeana ha pareggiato in casa con il Monterappoli.

Rialza la testa dopo questa giornata, anche il Tavola, mettendosi alle spalle lo stop al debutto grazie ad un convincente 4-1 casalingo ai danni del Sesto.

Battuta d’arresto infine per il Mezzana, battuto in trasferta dal Real Peretola (3-1). E fra pochi giorni, sarà nuovamente il momento di scendere sul terreno di gioco.

Giovanni Fiorentino