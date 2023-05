Il circolo Nuova Europa sbarca in Coppa Bruschi. Tutte le partite in calendario

Inizia ad entrare nel vivo la post season del calcio a 11 targato Uisp. Già in archivio i quarti di finale dei play off. Il Bellini Bacchereto ha fermato sullo 0-0 il Phoenix ed ha guadagnato il diritto di proseguire il suo cammino approdando alle semifinali in virtù della miglior posizione ottenuta al termine della regular season. Molto più emozionante, in quanto a gol ed occasioni, la sfida fra Giusti Stefano Comeana e S. Ippolito. I medicei si aggiudicano il passaggio del turno battendo 3-1 i blucerchiati pratesi. Il Bellini Bacchereto in semifinale affronterà il Signa 2007, primo classificato al termine della regular season, mentre il Giusti Stefano sfiderà i Kickers Narnali, secondi classificati alla fine della stagione regolare. La finalissima fra le due vincenti si giocherà lunedì prossimo, alle 21.30, al "Chiavacci" di via del Purgatorio. Per quanto riguarda invece la Coppa Bruschi, da segnalare che il Circolo Ricreativo Nuova Europa ha battuto (1-0) nello scontro ad eliminazione diretta il fanalino di coda S. Andrea e si è aggiudicato il diritto di partecipare alla competizione. Sono intanto già andate in scena due sfide dei quarti di finale. Nella prima il Vergaio 2003 si è imposto per 5-4 dopo i calci di rigore sull’Avis Verag Prato Est, mentre nella seconda il Prato City ha superato 2-0 il Real Chiesanuova. Martedì prossimo alle 21.15 a San Giusto la sfida fra Tavola e Circolo Ricreativo Nuova Europa, mentre a Iolo, alla stessa ora, si affronteranno Csl Prato Social Club e Prato Asd. Le semifinali sono già fissate per il 5 e 6 giugno sul sintetico di Santa Lucia, mentre la finalissima si giocherà lunedì 12 giugno alle 21-30, sempre a Santa Lucia.

L.M.