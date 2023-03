I Kickers Narnali battono il Real Il Giusti sale in terza posizione

Quinta giornata di ritorno nel campionato di calcio a 11 Uisp. La capolista Signa 2007 non ha disputato la sua gara con la Polisportiva S. Andrea, ancora ultima in graduatoria con 7 punti, ma è rimasta comunqueprima a quota 46. Ne approfittano allora per avvicinarsi i Kickers Narnali, che consolidano la seconda posizione in classifica a quota 43 punti grazie al successo per 4-0 sul Real Chiesanuova, che resta a metà del tabellone con 21 punti.

In terza posizione sale solitario il Giusti Stefano Comeana, che si impone per 3-0 sul Circolo Ricreativo Nuova Europa (bloccato a 20 punti) e raggiunge quota 38 punti. Alle sue spalle, infatti, Bellini Giacomo Bacchereto e S. Ippolito non vanno oltre un pareggio a reti inviolate, salendo rispettivamente al quarto posto con 36 punti e al quinto posto con 33 punti. Torna ad avvicinarsi alle zone che contano, di conseguenza, il Phoenix 2012, che si aggiudica per 3-1 il match sul campo dell’Avis Verag Prato Est (penultima in classifica con 12 punti) e sale a 31 punti, mettendo il fiato sul collo al S. Ippolito. Battuta di arresto, al contrario, per il Csl Prato Social Club, che viene sconfitto dal Prato City per 1-0 (con questo successo a 20 punti) e rimane fermo a quota 25 nella parte centrale del tabellone.

Finisce infine in parità (1-1) la sfida fra Tavola e Vergaio, con le due squadre a 24 e 19 punti. In classifica marcatori Vanaria del Signa 2007 viene raggiunto in testa al gruppo con 12 realizzazioni da Coppola dell’Avis Verag Prato Est. All’inseguimento in seconda posizione troviamo Donnini del S. Ippolito e Maresia del Bellini Giacomo Bacchereto, entrambi a quota 11 centri. Ancora in corsa per il primato finale anche La Rosa, principale finalizzatore dei Kickers Narnali, già approdato a 10 reti. Non lontano Pari, del Circolo Ricreativo Nuova Europa, a 9 marcature. Ecco le sfide del prossimo weekend: Giusti Stefano-Bellini Giacomo Bacchereto, Prato City-Avis Verag Prato Est, Vergaio-Csl Prato Social Club, Real Chiesanuova-Tavola, Prato Asd Meccanica-Kickers Narnali, S. Ippolito-Signa 2007, Phoenix-Cr Nuova Europa.

L. M.