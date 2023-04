Hockey Prato, la gara perfetta Il Castiglione deve arrendersi

Una vittoria che sa di ipoteca sulla conquista del girone. E’ stato un monologo dell’Hockey Prato il big match del campionato di serie B maschile contro l’Hockey Club Castiglione. I biancazzurri hanno letteralmente dominato il confronto fra prime della classe, imponendosi 13-5. Al PalaRogai partono meglio gli ospiti che si portano avanti nel punteggio con Perfetti. Baldesi pareggia i conti ma ancora Perfetti sigla il 2-1 per Castiglione. Qui lo Startit c con Baldesi e Barbani ribalta il punteggio, andando al riposo addirittura sul 5-2 con le marcature di Barbani e Mugnai. Baldesi riapre le danze, Santoni firma il 6-3, Poli riporta Prato sul +4 e Perfetti accorcia 7-4. Inizia la goleada biancazzurra. Lorenzo Capuano, infatti, firma una doppietta, Alberto Capuano insacca la decima rete, e Barbani mette nel sacco l’11-4. Nell’ultimo minuto di gioco succede di tutto. Cardi sigla la quinta marcatura ospite, Alberto Capuano mette in rete la 12ª realizzazione laniera e Barbani chiude i conti con il 13-5 definitivo. Prato è primo da solo, ha tre punti di vantaggio su Castiglione e una partita in meno.