Gli arbitri di Calcio si radunano a Coverciano: Aia Prato incontra i direttori di gara

Si è tenuto a Coverciano il raduno precampionato per gli arbitri della sezione di Prato che dirigono le partite dilettanti a livello provinciale. I direttori di gara hanno iniziato con i classici test fisici per poi trasferirsi nell’aula magna del centro per l’incontro col presidente regionale Aia Tiziano Reni, con la componente del settore tecnico Kalinka Mugnaini che ha spiegato le nuove regole sul fuorigioco, e con il responsabile del settore tecnico arbitrale Matteo Trefoloni. Successivamente si è tornati sul terreno di gioco per la valutazione dei posizionamenti corretti da tenere in campo e per un’analisi di tutti gli aspetti del pre-partita. "Abbiamo voluto stimolare i ragazzi a sentirsi orgogliosi di far parte dell’associazione italiana arbitri – commenta il presidente dell’Aia di Prato, Francesco Santi –, ad avere obiettivi alti e a fare il massimo sforzo per raggiungerli lasciandosi ispirare anche dal luogo in cui si trovavano".