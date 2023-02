Sfida casalinga questa mattina alle 11 al Comunale per il Maliseti Seano nel campionato Giovanissimi Elite. L’avversario di turno per i pratesi è l’Affrico, formazione in lotta per il secondo posto in classifica assieme all’Arezzo (la capolista Tau è invece irraggiungibile). Per gli amaranto si tratta di un match da provare a vincere a tutti i costi: da un lato per scrollarsi di dosso le difficoltà dell’ultimo periodo, dall’altro per provare a rimettersi in carreggiata nella corsa alla Coppa Toscana. Al momento lo Scandicci dista solo tre punti, ma il Maliseti Seano negli ultimi mesi ha perso punti e posizioni e quindi adesso serve una reazione per cercare il cambio di passo. Chi osserva il turno di riposo è invece la formazione Allievi Elite del Maliseti Seano.