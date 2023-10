Da Santa Lucia a Taranto, passando per la Juve: Vannucchi fra i migliori della Serie C

Prato, 26 ottobre 2023 - Qualche anno fa, quando dopo essere uscito dal settore giovanile della Juventus conquistava il posto da titolare nell'ambiziosa Alessandria, c'era chi gli prospettava una carriera di primo piano in Serie A. Quel treno è (forse) passato, ma Gianmarco Vannucchi è uno dei portieri più affidabili della Serie C. E lo sta confermando a suon di buone prestazioni a Taranto, dove è approdato lo scorso anno e dove dovrebbe continuare a giocare anche in futuro. E nemmeno questo era scontato: se quattro anni fa era riuscito a debuttare in Serie B con la Salernitana, l'estremo difensore pratese di scuola Santa Lucia era uscito con le ossa rotte dalla successiva esperienza a Padova.

Dopo una prima annata da titolare fisso, aveva poi finito per perdere la fiducia dei successivi allenatori e quando nel 2022 lasciò il Veneto per la Puglia, nella città del Santo in pochi si stracciarono le vesti. I dirigenti tarantini lo ingaggiarono pensando che un giocatore del quale si diceva un gran bene sino a qualche tempo prima non potesse essere diventato improvvisamente un bidone. E i calcoli si sono rivelati esatti, perché una volta sentitosi importante nel progetto tecnico, il ventottenne Vannucchi è rinato: nello scorso torneo di C ha subìto solo 22 reti in 33 gare, mantenendo la porta inviolata in ben venti occasioni.

E anche nel nuovo campionato sta confermandosi uno dei leader tecnici del Taranto: ha subìto 10 gol in 9 partite giocate, contribuendo ad issare il sodalizio pugliese all'attuale ottavo posto nel girone C della Serie C 2023/24. Proprio nelle scorse ore infine, l'allenatore Ezio Capuano ha annunciato che nei prossimi giorni Vannucchi rinnoverà il contratto. A Taranto, insomma, è già un mito.

