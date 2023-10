Elite, il weekend porta successi e punti

Weekend da incorniciare per le formazioni pratesi del campionato Juniores d’Elite. Sia la Zenith Prato che il Maliseti Seano portano a casa i tre punti, consolidando le rispettive posizioni in classifica. La vittoria più esaltante arriva sicuramente al Chiavacci, dove allo scadere la Zenith Prato segna il gol partita dell’1-0 contro la Sestese. A trovare la giocata vincente è Bashkimi, che fa esplodere di gioia il pubblico di casa. Tre punti che valgono il primato in classifica a quota 11 punti, uno in più del Firenze Ovest, Montelupo e Pontassieve. A festeggiare nel weekend c’è anche il Maliseti Seano che trova il primo successo stagionale sul campo dell’Arezzo Academy. La truppa di Di Vivona vince 3-0 con le marcature di Dardha, Ballerini e Mema. In classifica gli amaranto salgono a quota cinque punti, agganciano il Fucecchio, e finalmente si allontanano dagli ultimi tre posti.