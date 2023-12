Ecco Moreo e Bigonzoni. E oggi la sfida al Corticella

Non c’è un attimo di respiro. Dopo il pareggio di San Marino il Prato torna in campo nel turno prenatalizio, oggi pomeriggio alle 14.30 al Lungobisenzio, per ospitare il Corticella. Intanto la società ha ufficializzato due nuovi arrivi nel reparto offensivo. Il nome di lusso è quello del grande ex, Riccardo Moreo (foto a destra), prima punta classe 1996, che nella prima parte di questa stagione era tesserato per la Pro Sesto. Nato calcisticamente nelle giovanili dell’Albinoleffe, l’attaccante ha trascorsi con le maglie di Pergolettese, Lucchese, Monopoli, Novara e Cosenza (97 presenze in serie C). Nel campionato di serie D Moreo ha giocato la sua stagione migliore proprio con la maglia del Prato, nella stagione 2018-2019 (32 presenze, 20 gol), ma ha giocato anche con la Roma City (7 presenze e 2 reti). L’altra new entry è Michele Bigonzoni (foto a sinistra), classe 2004, punta esterna cresciuta nelle giovanili della Lazio. In questa prima parte di stagione ha collezionato 10 presenze e 1 gol con la Luparense.

Ma torniamo alla sfida col Corticella, terzo in classifica a quota 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, con 28 gol realizzati e 20 gol subiti). Il Prato deve cercare di rimanere in serie positiva per allontanarsi dalla zona play out, in un girone D la cui classifica resta cortissima: "Affronteremo una squadra giovane e dinamica, che sa costruire gioco partendo dal basso e che ha giocatori capaci di buoni inserimenti. Il Corticella gioca di solito con ritmo alto e intensità, quindi dovremo essere bravi ad evidenziare i loro lati deboli e a saperne approfittare – commenta Raffaele Novelli, allenatore del Prato, che intanto si gode una rosa rinfoltita dagli ultimi arrivi – . I giocatori nuovi si stanno inserendo bene e hanno portato entusiasmo e sana competizione all’interno del gruppo". Probabile che si possa rispolverare il 4-3-3, considerate le solite assenze in biancazzurro degli infortunati Monticone, Gori, Oliverio e Piccoli e le residue giornate di squalifica di Lambiase. In porta Fogli. In difesa potrebbe esordire Diana, assieme con uno fra Angeli e De Pace. Sulle corsie laterali Stickler e Casucci (o Vitale). In mezzo al campo si rivedrà Cela, assieme con Gargiulo e uno fra Trovade e Gemignani. In avanti Limberti, con Sowe e Santarpia.