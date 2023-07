Dragons, colpo Artioli: sognare davvero con il Basket a Prato

Altro colpo da novanta in casa Sibe Gruppo AF Prato. Dopo le importanti conferme in casa e l’arrivo del "Cobra" Berni, la società ha firmato un biennale (con un’opzione sulla terza stagione) con Giorgio Artioli, classe 1995, ala-centro di 200 centimetri, originario di Livorno e proveniente dal Basket Corato, di cui era un giocatore cardine in serie B. La sua carriera parla da sola: fin da giovanissimo Artioli è stato nel giro delle nazionali giovanili, per poi fare il grande salto nel basket che conta con Liburnia, Don Bosco Livorno e accumulare esperienza in serie B con Montecatini, Catanzaro, Piacenza, Omegna e Cecina, con addirittura un’esperienza in serie A2 con la maglia di Trapani. Lungo moderno, capace di correre a tutto campo. Atleta duttile, può giocare sia da numero 5 sia da numero 4. Nello scorso campionato è stato tra i protagonisti della stagione in serie B in Puglia, a Corato, chiudendo vicinissimo alla doppia cifra di punti e rimbalzi. Ha nel proprio repertorio anche l’assist per i compagni. Coach Pinelli lo conosce molto bene: "È un ragazzo che ha una grande mentalità del lavoro e si integra benissimo nel contesto squadra. Aggiunge molta fisicità e si completa in modo eccellente coi suoi compagni di reparto Magni e Salvadori – dice proprio Pinelli –. Sa giocare per i compagni su entrambi i lati, con generosità ed energia. È un acquisto mirato, pensato con programmazione e lungimiranza. Peraltro ha rifiutato categorie superiori per legarsi a noi". Poi le prime parole del nuovo arrivato: "Sono davvero molto contento di essere entrato a far parte della famiglia Dragons e di poter presto iniziare questa importante avventura insieme. Dalla prima lunga chiamata con coach Marco Pinelli ho avuto subito ottime sensazioni, si è instaurato un dialogo sincero, corretto e professionale. Questa stagione rappresenta una grande sfida: voglio ripagare fin da subito la fiducia che il coach e la dirigenza hanno riposto in me".

L.M.