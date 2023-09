Dilettanti, mercato chiuso

La data d’inizio dei campionati si sta avvicinando sempre di più e con gli ultimi colpi ufficializzati nei giorni scorsi il mercato per le compagini di Prato e provincia può ormai dirsi sostanzialmente concluso. Iniziando dalla prima categoria e dal Csl Prato Social Club, che ha esordito in Coppa Toscana ad inizio mese con un successo esterno sul Banti Barberino. Il direttore sportivo Federico Facchini ha idealmente chiuso le operazioni in entrata con il ritorno del trequartista classe 1999 Stefano Piras, rientrato dal prestito al Mezzana.

Scendendo in seconda categoria, si è rinforzato anche il Chiesanuova, per quanto le prime due partite di coppa abbiano lasciato in dote un pari e una battuta d’arresto. Il nuovo direttore sportivo Stefano Viti ha però portato allo Scirea giocatori interessanti, sulla carta: gli ultimi arrivati sono Alessio Santini e Filippo Masini (ex capitani rispettivamente di Galcianese e Sporting Seano) e Riccardo Scardilli, attaccante in prestito dalla Zenith. Per non parlare dell’attaccante Francesco Ferri, arrivato dalla Pietà e già in rete la scorsa domenica in coppa. Un inizio molto positivo.

Interessante anche l’ultimo rinforzo del Tavola neopromosso: si tratta di Luca Cecchi, esperto centrocampista pilastro degli Amici Miei che in passato ha ben figurato anche in Promozione.

In terza categoria è la Libertà Viaccia ad aver annunciato tre rinforzi: il tecnico Simone Sensi potrà contare sul difensore Giorgio Giorgi (ex CSL Prato Social Club) il centrocampista Lodovico Lo Conte (arrivato dal Tavola) e l’attaccante Alessio Fratoni.

L’attenzione va però alla Polisportiva Naldi, che dopo qualche stagione passata ai confini della zona playoff mira al definitivo salto di qualità: a Poggio alla Malva sono arrivati in extremis anche i calciatori Giovanni Ballerini ed Ezio Nesi (entrambi ex Eureka) e Leonardo Parretti (ex Poggio a Caiano). Ci sono importanti novità anche nello staff tecnico, visto che l’ex Carmignano Alberto Martini sarà il nuovo vice allenatore della compagine.

Novità importanti infine anche a Poggio a Caiano, con il BGV Soccer che ha ufficializzato l’attaccante Luca Salatino e il difensore Alessio Pelosi per rinforzare la rosa.

Giovanni Fiorentino