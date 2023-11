"Quando casa chiama". L'iniziativa di solidarietà di Alino Diamanti per la "sua" Prato

Prato, 7 novembre 2023 - La sua nuova carriera da tecnico sta proseguendo in Australia, dove aveva concluso quella da giocatore lo scorso maggio a 40 anni. Ma il legame con la “sua” Prato non si è mai interrotto.

E a seguito dell'alluvione degli scorsi giorni, ha annunciato l'intenzione di devolvere alla città parte dei prossimi profitti della sua linea di abbigliamento ed accessori. Questo il gesto di Alessandro Diamanti, che il diretto interessato ha preannunciato sui social network insieme alla consorte, l'ex-presentatrice televisiva Silvia Hsieh.

L'ex-fantasista pratese ha da poche settimane iniziato ad allenare: il Melbourne City lo ha nominato “senior academy coach” del proprio settore giovanile. Le immagini di Figline, Santa Lucia e della Valbisenzio (e non solo) colpite dagli eventi climatici hanno però fatto il giro del mondo.

E “Alino”, che è cresciuto nel Santa Lucia nel mito di Paolo Rossi e Bobo Vieri e ha vestito la casacca biancazzurra per 76 volte andando in rete in 24 occasioni non poteva rimanere insensibile.

Ormai da qualche anno, insieme alla moglie, ha lanciato la start up “Poi Bo”, operante nel settore dell'abbigliamento. E il denaro ricavato dalla vendita dei prodotti durante la settimana in corso verrà donato alla città di Prato, per far fronte all'emergenza “Quando casa chiama aiuto – hanno spiegato su Instagram Diamanti e Hsieh, condividendo uno dei numerosi video che raccontano il dramma di queste ore - Poi Bo devolverà i profitti di questa settimana a Prato”.

Un annuncio tradotto dai diretti interessati anche in inglese per i tifosi australiano, spiegando come ad esser stata colpita dalla tragedia sia stata la città natale di Diamanti. E chissà che una mano al territorio pratese non possa davvero arrivare anche dall'Oceania.

G.F.