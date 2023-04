Circolo Scacchi, ragazze strepitose Titolo regionale per la squadra rosa

La squadra femminile del Circolo Pratese degli Scacchi si laurea campione regionale per la terza volta consecutiva. Il quartetto composto dalla campionessa italiana Sara Gabbani, da Catia Pia Zanella, Siria Caccamo e Benedetta Allocca ha totalizzato tutti e sei i punti a disposizione, avendo la meglio sulle dieci formazioni rivali, e finendo davanti alle temute rivali di Montecatini e Firenze. Insomma una prestazione perfetta a tinte rosa. Soddisfazioni per il circolo pratese arrivano anche dai regionali maschili riservati alle squadre scolastiche Allievi e Juniores. Nel primo caso la truppa in rappresentanza del liceo Copernico ha vinto il titolo regionale grazie al sestetto composto da Alberto Centamore, Andrea Albertazzi, Tommaso Pazzaglini, Davide Bencini, Francesco Marchettoni e Nicholas Massimo. A questi risultati vanno aggiunti anche un ottimo secondo posto conquistato dalla scuola media Mazzoni nella categoria Media Miste e un terzo posto delle elementari Cesare Guasti dove militano rispettivamente Alessandro Torre, Stella Steri, Rebecca Steri e Vittoria Nesi, tutti del Circolo Pratese degli Scacchi. Adesso per tutte le squadre premiate si aprono nuovi orizzonti, nello specifico le finali nazionali di categoria che si svolgeranno fra poco più di un mese a Montesilvano.