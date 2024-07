Campioni sotto le stelle, che festa alla pista di atletica

Prato, 20 luglio 2024 – La magica notte di "Campioni sotto le stelle" ha illuminato l'impianto di atletica leggera Mauro Ferrari a Prato, dove la Asd Atletica Prato ha orchestrato un evento memorabile che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone.

In questa serata speciale si sono riuniti non solo i campioni del podismo toscano ma anche appassionati sportivi di ogni età che dagli anni '70 ad oggi hanno calpestato le piste di atletica, condividendo esperienze e ricordi preziosi. L'atmosfera era carica di emozioni mentre gli aneddoti e le storie di vecchie glorie venivano raccontati davanti a una deliziosa grigliata. La convivialità e la passione per lo sport erano palpabili, creando un ambiente unico di amicizia e condivisione.

Gli organizzatori hanno saputo creare una perfetta sinergia tra passato e presente, celebrando non solo i successi sportivi, ma anche il valore della comunità sportiva. Grazie all'impegno dell'Atletica Prato, i protagonisti del podismo toscano hanno avuto l'opportunità di incontrarsi, scambiarsi esperienze e rivivere momenti indimenticabili della loro carriera. La serata è volata via in un batter d'occhio, lasciando nei cuori dei presenti il desiderio di ritrovarsi presto per altre occasioni simili.

L'entusiasmo è stato tale che gli organizzatori stanno già pensando di riproporre queste serate tematiche in futuro, per continuare a celebrare lo spirito sportivo che unisce. Il servizio fotografico, curato dalla Ets Regalami un sorriso, ha catturato i momenti più belli della serata, immortalando sorrisi, abbracci e gesti di affetto tra i partecipanti. Queste immagini non solo raccontano una storia di successo e passione, ma contribuiscono anche a una causa benefica, sottolineando l'importanza della solidarietà nel mondo dello sport.