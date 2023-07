Campionato Giovanissimi Elite Calcio Giovanile Coiano Santa Lucia ripescato

Il territorio pratese avrà due formazioni nel prossimo campionato Giovanissimi Elite, il più importante di categoria in Toscana. Dopo la vittoria ai supplementari, nello spareggio, del campionato Giovanissimi regionali, il Poggio a Caiano del tecnico Del Bianco si era già assicurato il pass per l’Elite. Per l’altra compagine pratese, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club era invece arrivata la beffa proprio all’ultima curva col ko nell’extra time. Il ripescaggio per i biancazzurri era però nell’aria, tutti davano per scontato l’accesso all’Elite, ma ora la massima categoria diventa ufficiale dopo le recenti comunicazioni della Figc Toscana. La federazione ha infatti messo in organico sia il Csl Prato Social Club che l’Arezzo Football Academy. Nel girone unico a 16 squadre il territorio pratese avrà due compagini che se la vedranno con Affrico, Armando Picchi, Lastrigiana, Capezzano Pianore, Cattolica Virtus, Scandicci, Sestese, Cecina, Tau, Venturina, Giovani Fucecchio, Lido Camaiore e San Miniato.