Calcio, il bilancio di fine stagione. Il pagellone del Prato. Diallo e Mobilio al top

Prato, 9 maggio 2023 – Undicesima posizione finale con 49 punti (14 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte). E’ tempo di voti per la stagione appena conclusa dal Prato, chiusa al di sotto delle aspettative.

FALSETTINI 6 Impiegato nel finale di stagione, dopo l’addio di Bertini e Nucci, ha alternato alti e bassi, senza demeritare.

FONTANELLI 6 Si è visto poco, quindi difficile giudicare. Voto di stima per la serietà e il comportamento esemplare.

ANGELI 6 Non ha forse trovato la miglior condizione fisica. A volte decisivo, altre assente.

BASSANO 5,5 Tornato all’ovile come giocatore maturo. Non ha spostato gli equilibri.

COLOMBINI 5,5 Ci si aspettava forse qualcosa in più da lui, anche in zona gol.

CECCHI 5,5 Poco impiegato, non ha fatto disastri, ma non è entrato nelle grazie di Brando. CAMPANER 5,5 Era partito bene, poi è scomparso.

SCIANNAME’ 6 Capitano altalenante nelle presenze in campo. Mezzo punto in più per l’addio al calcio scegliendo come ultima maglia quella biancazzurra.

NIZZOLI 6,5 La sorpresa del pacchetto arretrato. Bene da laterale e da centrale.

BARTOLINI 6,5 Aggregato dalla Juniores. Ha il futuro dalla sua.

APRILI 7 Forse la miglior quota in biancazzurro. Bene da centrocampista, con qualche gol, ma bene anche da difensore.

CELA 7,5 Decisiva la sua "garra" nel finale di stagione. Giocatore con altra cilindrata per la categoria.

DEL ROSSO 6 Pian piano è entrato nei meccanismi di Brando e ha chiuso in crescendo.

NICOLI 7,5 Sulla fascia un’ira di Dio quando in giornata. Rallentato da qualche infortunio.

SOLDANI 6 Gli auguriamo di tornare presto in campo. La sensazione è che manchi sempre qualcosa per arrivare al top.

GIUFFRIDA s.v. Chi lo ha visto?

TROVADE 6,5 Metronomo elegante e dai piedi buoni.

KOUASSI 6 Si è visto poco. E spiace che non riesca ad esprimere con continuità il suo enorme bagaglio tecnico.

BA 5,5 Mediano di rottura. Poco utilizzato, meglio l’anno scorso.

MOBILIO 8 Purtroppo è mancato per lunghi periodi. Ma quando si è acceso ha fatto la differenza. A segno con 12 gol in campionato e 1 in coppa.

DIALLO 8 Il puntero che mancava all’inizio di stagione. Una forza della natura: 8 gol solo nel girone di ritorno.

FRUGOLI s.v. Il rammarico più grande. Non è prati camente mai stato a disposizione.

RENZI 6,5 Ha giocato poco, ma ha segnato spesso in proporzione (7 gol in tutto).

PETRONELLI 5,5 Ancora incompiuto. Deve essere più incisivo.

CICCONE 6 Direttore d’orchestra avanzato.

ALL. BRANDO 6 Bene la squadra sul piano del gioco. Arrivato all’11esima giornata ha messo in fila 12 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Paga nel voto l’errore commesso (non solo lui) con i cambi contro il Real Forte Querceta, che ha tolto 3 punti a tavolino al Prato.

L.M.