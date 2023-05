Battute le "Scimmie" Festa "Real Colizzati"

Tempo di festeggiamenti nei campionati di calcio a 7 organizzati dall’Msp. Se in serie A a fare festa è stato il gruppo dell’Ml9 con 9 punti di vantaggio sui diretti inseguitori del Liverpolli, nella serie B il successo finale è andato ad appannaggio dei Real Colizzati. Un titolo arrivato proprio all’ultima giornata, in un finale di campionato davvero avvincente. La capolista ottiene la vittoria della competizione grazie al successo di misura sull’Esercito 12 Scimmie. Un successo per 2-1, col match che è rimasto in bilico fino al triplice fischio del direttore di gara.

Fine delle ostilità che ha consentito al Real di festeggiare la vittoria del torneo, mantenendo a due punti il Real Pavo e a tre lunghezze l’Aggarganella. Seconda e terza della classe che avevano tenuto vivo fino in fondo il sogno rimonta, vincenti i rispettivi match per 4-0 sull’All Beck’s Calcio e per 6-1 sul Circolo di Capezzana. Particolarmente significativa la vittoria del Real Pavo, perché arrivata contro la quarta forza del torneo, quell’Abc che a lungo è stato in corsa per il titolo. Questi i risultati dell’ultima giornata del torneo: Frasche - Area 22 2-4, I Ragazzi del Vivaio - Sbancatore 1-1, Psg - Tiolaser 2-2, Adg - Sporting Prato 6-1. Passando all’interprovinciale, fascia Gold, dell’Msp arrivano ottime notizie dalle compagini pratesi impegnate nelle sfide contro le pistoiesi. I Real Mentescarsi battono 5-4 l’Orsigna, l’Ml9 si impone 7-3 sul Torbecchia e il Poggisbronzi supera 3-1 il Pistoia Hornets.

L’unico ko è quello dei Liverpolli, battuti di misura 4-3 dal Bohemian Rhapsody. La contesa però al ritorno è più aperta che mai e si giocherà in terra pratese. Il match è in programma stasera alle 21 al Parrocchiale di Mezzana. Sempre stasera anche l’Ml9 di scena al Chiavacci e il Poggisbronzi in campo a Ramini.