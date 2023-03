Accademia Prato Cocco vince il bronzo

Una medaglia di bronzo, colta in una competizione di rilevanza nazionale. Questo il bilancio che l’Accademia Prato può tracciare al termine della Coppa Italia di Serie A2, andata in archivio ad Ostia pochi giorni fa. Una competizione che ha visto sfidarsi sul tatami i migliori judoka d’Italia, nelle varie categorie. E il sodalizio pratese è salito sul podio nella categoria "-78 kg" grazie a Martina Cocco, che dopo aver battuto in sequenza le rivali Isabella Balteanu e Cecilia Cristina Di Laoro si è fermata ad un passo dalla finalissima: è stata superata da Martina Notti, ma ha comunque agguantato un bronzo. Buona, nella categoria "-57 kg", anche la performance di Micaela Ingrassia, che ha contribuito a far sì che l’Accademia acciuffasse la ventesima posizione generale della classifica delle società (su quarantadue partecipanti).