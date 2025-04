A Seano la Festa del Podista, appuntamento al primo maggio

Prato, 28 aprile 2025 – Torna l’appuntamento con la Festa del Podista, classica gara del 1° Maggio, giunta quest’anno alla sua 31ª edizione. Nata a Tavola di Prato oltre trent’anni fa grazie alla passione di Raffaele Moccia e di tutta la Podistica Pratese, la manifestazione si presenta ancora una volta ai nastri di partenza, pur con alcune novità logistiche: la sede della gara si è infatti spostata sulle pendici di Monte Morello. Con grande sorpresa, però, il percorso si conferma completamente pianeggiante, senza nemmeno un metro di salita. Merito dei dinamici organizzatori, che hanno saputo disegnare un tracciato affascinante lungo le stradine vicinali che si raccordano con il Parco della Piana di Tavola.

Sono previsti tre percorsi: 12 km, 7 km e 2 km, con partenza e arrivo fissati in Via del Bargo (località Poggetto di Poggio a Caiano), presso il campo sportivo in zona Ponte Manetti. Il via sarà dato alle ore 8:30. Il servizio fotografico dell’evento sarà curato dalla ETS Regalami un Sorriso, a sostegno delle finalità benefiche dell’iniziativa.