A San Casciano i migliori toscani L’Azzurra riporta dodici medaglie

Nei giorni scorsi è andata in archivio la sedicesima edizione del "Trofeo Lisa Bartolozzi" di nuoto, che ha visto sfidarsi a San Casciano i migliori giovani nuotatori e le migliori giovani nuotatrici della Toscana. Fra loro c’erano anche gli agonisti dell’Azzurra, che hanno conquistato complessivamente dodici medaglie, nelle varie categorie agonistiche. Sono saliti sul gradino più alto del podio Leonardo Bartolini nei 400 stile, Bianca Guarducci nei 200 farfalla, Ginevra Ina nei 400 stile e Martina Vannucchi nei 200 farfalla. Medaglia d’argento per Francesco Del Gallo nei 400 misti, Leonardo Monzali nei 200 rana, Greta Petracchi nei 400 misti e Zoe Guarducci nei 400 misti. Bronzo invece per Livia Boffa Tusone nei 200 rana, Michelangelo Meoni nei 400 stile, Milo Bartolozzi nei 400 misti e Anna Giulia Mattiello nei 400 stile.

Alla kermesse hanno infine preso parte per il sodalizio pratese, con buoni riscontri generali anche Sara Mazzoni, Noemi Cipriani e Giuditta Prota.