Prato, il nuovo centro di documentazione sulla musica americana al Palazzo della musica

Prato, 25 aprile 2024 - ICAMus-The International Center for American Music è dal 2002 un'Associazione Culturale fondata e diretta da Aloma Bardi; la sua missione è l'unione inseparabile di ricerca, esecuzione-interpretazione, didattica e divulgazione della musica e vita musicale americana, attraverso concerti, convegni, pubblicazioni. Grazie ad un gesto di grande sensibilità, Aloma Bardi, non nuova a gesti di altissima filantropia, ha donato l'archivio di ICAMus alla Scuola di Musica Verdi del Comune di Prato spostando così il Centro studi dagli Stati Uniti al Palazzo della Musica, Palazzo Martini, già sede - oltre che della Scuola Verdi - della Camerata Strumentale di Prato e dell'emittente radiofonica Rete Toscana Classica: con ICAMus dunque, il Palazzo della Musica può offrire un nuovo importante spazio di studio, ricerca, esecuzione ed esposizione dedicato appunto alla musica americana. La manifestazione inaugurale del 18 maggio 2024 che si svolge presso il Palazzo della Musica include molti appuntamenti, fra i quali un intervento introduttivo pomeridiano (Sala delle Colonne) con ascolto musicale dal vivo, seguito dall'apertura e visita del nuovo spazio, con ascolti di prime esecuzioni nella stessa sala ICAMus, ed un concerto serale (Sala delle Colonne).

La biblioteca di ICAMus comprende testi di consultazione e dizionari enciclopedici; edizioni critiche delle opere di compositori statunitensi; partiture; trattazioni storiografiche, musicologiche e critiche, anche in più edizioni dello stesso titolo; biografie critiche di compositori; cataloghi ragionati delle opere di compositori; libretti; periodici; ricerche universitarie, tesi di laurea, dissertazioni di dottorato; riproduzioni di manoscritti e edizioni rare; dischi vinile e LP (33 rpm e 78 rpm); CD, DVD, audiocassette, registrazioni dal vivo audio e video; opere letterarie, in inglese o in altre lingue originali, che costituiscono la fonte o l’ispirazione di particolari composizioni musicali, o che sono strettamente connesse alla musica americana, a specifici aspetti di essa o a particolari compositori e ambienti; trattati e cataloghi illustrati sulle arti visive americane; dizionari e lessici della lingua inglese e angloamericana; miscellanea, che include articoli da riviste specialistiche e illustrate, articoli da quotidiani, programmi teatrali e concertistici. Albini & Pitigliani, sponsor tecnico, ha consentito il trasferimento dei materiali dal Michigan a Prato. L’occasione sarà una festa per scoprire un mondo musicale ancora troppo poco conosciuto, non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale.