Prato, colpo nella notte in un appartamento: 40enne in manette

Prato, 7 giugno 2024 - I carabinieri hanno arrestato nella notte tra giovedì e venerdì un uomo responsabile di un tentativo di furto in appartamento.

Secondo quanto ricostruito, una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre usciva da un appartamento in via Curtatone. Dopo un breve inseguimento, nonostante avesse provato a opporre resistenza, è stato fermato e indentificato un pregiudicato pratese di 40 anni, disoccupato e notoriamente tossicodipendente. Dai primi accertamenti è stato riscontrato che l’uomo si era reso responsabile di un tentativo di furto in un'abitazione ai danni di una famiglia di origine cinese che aveva chiamato il 112. Il 40enne è stato quindi arrestato.