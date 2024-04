Prato, caos al supermercato: ruba merce e aggredisce il personale

Prato, 16 aprile 2024 - Un uomo è entrato in un supermercato a Prato e, dopo aver prelevato alcuni oggetti dagli scaffali, si è presentato alle casse pagando solo parte della merce. Il resto lo aveva nascosto in uno zaino ma, scoperto dal personale, ha cercato di fuggire. La situazione è poi degenerata. L’uomo si è scagliato violentemente contro un dipendente del negozio che stava cercando di trattenerlo, minacciandolo. L’aggressore, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, nonostante il tentativo degli agenti di calmarlo, ha posto resistenza le forze dell'ordine. L'uomo aveva inoltre lanciato lo zaino con la merce sottratta a un complice al momento rimasto ignoto. Dopo gli adempimenti di rito, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per la direttissima.