Il centrodestra si ritrova a cena. Candidato entro la fine di gennaio

Prato, 12 dicembre 2023 – Una cena per serrare i ranghi e rafforzare il dialogo di coalizione in vista delle elezioni amministrative di giugno. Il centrodestra prova a muoversi con compattezza nel percorso che dovrà portare nel giro di un mese a trovare l’accordo sul nome del candidato sindaco a Prato.

Il primo passo ci sarà lunedì prossimo, 18 dicembre, con una cena aperta a tutta la coalizione e ai simpatizzanti di centrodestra. L’appuntamento è alle 20 al Passaparola di viale Galilei. Proprio l’avere delimitato il perimetro della coalizione rappresenta la novità più importante per il centrodestra, perché dà la misura di quelli che saranno i partiti invitati al tavolo di coalizione per cercare il nome del candidato sindaco e arrivare alla stesura di un programma elettorale condiviso. A far parte dello schieramento di centrodestra saranno Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro e Partito Liberale. Quella che può sembrare una semplice cena degli auguri natalizi ha in realtà un valore più ampio in vista delle elezioni. Perché di fatto sarà il primo momento in cui si ritroveranno allo stesso tavolo tutti i big della coalizione. Una riunione che non è stata possibile in precedenza fra il congresso di Fratelli d’Italia (che ha portato all’elezione del presidente Matteo Mazzanti) e quello di Forza Italia (in programma sabato prossimo).

A cena, evidentemente, non uscirà fuori il nome del candidato sindaco, ma sarà un momento di condivisione per poi darsi appuntamento già entro fine anno per un incontro ufficiale alla presenza dei vari segretari di partito. L’obiettivo che si sono date le varie parti, a questo punto, è quello di arrivare al nome condiviso entro la fine del mese di gennaio. Gli organizzatori hanno curato con attenzione gli inviti, anche per evitare polemiche o incidenti diplomatici come invece avvenuto nel luglio 2022, quando ci fu l’esclusione di Noi Moderati, il partito rappresentato a livello nazionale dal sottosegretario Giorgio Silli, che stavolta tra l’altro è fra i papabili per la candidatura a sindaco (ma si è sempre detto indisponibile) assieme a Gianni Cenni (Fratelli d’Italia) e Rita Pieri (Forza Italia).

Non solo. La scelta è stata quella di aprire la cena a tutto l’elettorato di centrodestra, così da fare squadra in vista della campagna elettorale. "Con questa iniziativa mandiamo un messaggio di unità di tutto il centrodestra – spiegano gli organizzatori –. L’invito è stato esteso a tutti quei partiti che hanno dimostrato la volontà di portare avanti un percorso comune. Questo però non significa che le porte siano chiuse ad altri movimenti o liste: questo è il nucleo di partenza, che poi potrà ampliarsi nei prossimi mesi".