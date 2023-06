Fiamme in un edificio: paura a Montemurlo

Montemurlo (Prato), 8 giugno 2023 - Attimi di paura a Montemurlo, in provincia di Prato, per un incendio che è divampato alle prime ore dell'alba. Sono stati chiamati i soccorsi e i vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa notte, giovedì 8 giugno, poco prima delle 5, per spegnere un incendio che si è sviluppato in un stanzone adibito a confezione in via Palarciano ad Oste di Montemurlo.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dalla centrale e dal distaccamento di Montemurlo, supportate da due autobotti, hanno prima messo sotto controllo le fiamme e domato il rogo, e successivamente hanno effettuato il minuto spegnimento per effettuare la messa in sicurezza dell'area. Operazioni che però si sono rese difficili a causa della presenza di alcune abitazioni a ridosso dell'edificio interessato dal rogo. Sono attualmente in corso le verifiche per accertare le cause all'origine dell'incendio, e nelle indagini è all'opera il personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando.