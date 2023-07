Settembre Prato è Spettacolo, il programma completo dell'ottava edizione

Prato, 5 luglio 2023 - Concerti, ma anche mostre, incontri e laboratori. Tutto questo sarà "Settembre Prato è Spettacolo". I primi a salire sul palco del festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il comune di Prato saranno gli Articolo 31, che si esibiranno giovedì 31 agosto alle 21. Un giorno più tardi toccherà a Bugo e Daniele Silvestri alternarsi in Piazza del Duomo a partire dalle 20:30. La serata permetterà quindi al pubblico di partecipare a due concerti pagando un unico ingresso. Sabato 2 settembre, alle 21, la scena se la prenderanno Giorgio Panariello e Marco Masini, che si sfideranno a suon di battute e canzoni. Il 3 settembre coinciderà con la classica serata dedicata all'artista o alla band stranieri: stavolta a Prato sarà protagonista il gruppo inglese degli Editors, che suoneranno soprattutto le canzoni tratte dal loro settimo album, EBM. Il 4 settembre si tornerà a cantare in italiano con Edoardo Bennato, che salirà sul palco alle 21. Otto giorni dopo, alle 21, a Villa Guicciardini ecco Alan Sorrenti in compagnia della sua “Band Exotica" per l'evento conclusivo del TUTTOèVITA FEST autunno, a sostegno del progetto di costruzione del Borgo TuttoèVita. Infine, sempre a Villa Guicciardini, ma il 13 settembre alle 21, farà tappa a Prato il nuovo tour estivo "Gloria forever” di Umberto Tozzi.

Biglietti e sconti

Per quanto concerne i biglietti, essi sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone. Inoltre, durante l'intera durata del festival sarà aperto dalle 17 alle 23 il Punto Informazioni presso Il Garibaldi/Milleventi, dove si potranno chiedere informazioni sugli eventi e comprare i tagliandi anche la sera stessa dei concerti (salvo esaurimento posti) con la riduzione se si possiede un biglietto Trenitalia del treno regionale o un abbonamento, o se si possiede un biglietto o un abbonamento del bus Autolinee Toscane. Per coloro che vogliono soggiornare a Prato, grazie alla collaborazione di Federalberghi, sono previste le riduzioni del 15% sul prezzo delle camere degli hotel convenzionati (elenco in aggiornamento sul sito del Festival) e riduzioni per cene e aperitivi nei locali del centro in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti. Per altre informazioni contattare lo 0574-603376 (lun-ven dalle 15 alle 19) o visitare il sito www.settembreprato.it.

Le altre iniziative

Da segnalare innanzitutto il concerto della camerata strumentale "Città di Prato" - con Jonathan Webb nelle vesti di direttore - che si terrà in Piazza del Duomo il 5 settembre alle 21, quando a risuonare nell'aria saranno le note de Il Flauto Magico di Mozart e la Quinta Sinfonia di Beethoven. Sabato 9 settembre, con ingresso libero, è previsto dalle 21 all'Anfiteatro di Santa Lucia il concerto della band pratese dei Porto Flamingo, che oltre a celebrare il traguardo dei 20 anni suoneranno per l'ultima volta insieme prima di sciogliersi. Da sottolineare anche il progetto "Live Stop", in occasione del quale andranno in scena dal 31 agosto al 7 settembre alle 18 dei piccoli live in versione acustica presso cinque fermate degli autobus.

Dalla musica si passa ad un altro tipo di arte come la fotografia. Dal 31 agosto al 13 settembre, dalle 16 alle 23, a Il Garibaldi/Milleventi sarà possibile visitare due mostre, a cominciare da quella di Sam Emerson dal titolo "Living the dream/ The exhibit", con la quale si ripercorrono le tappe di una vita passata in tour, sui set dei video musicali e nei back stage in compagnia di leggende del calibro di Elvis, Jimi Hendrix, Beatles, Frank Sinatra, Elton John e Michael Jackson. Gli altri scatti presenti nelle sale di via Garibaldi saranno quelli di Antonio Viscido e del suo progetto "Front/On/Back:Stage", con il quale vengono raccontati i dietro le quinte dei concerti di alcuni musicisti della scena italiana.

Sempre presso Il Garibaldi/Milleventi è in programma dall'1 al 4 settembre (dalle 18 e con ingresso libero fino ad esaurimento posti) una breve rassegna cinematografica a tema musicale. Spazio anche alle attività dedicate ai più giovani. Il 9 e 10 settembre (dalle 18 e con ingresso libero) si esibiranno sul palco della cupola geotedica del Playground del Serraglio alcuni artisti emergenti del territorio pratese, mentre al Ridotto del Teatro Politeama ecco il 9 settembre (alle 17:30, quota di partecipazione di 5 euro) il ciclo “Avanguardie” rivolto alle famiglie per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni: quattro incontri che aprono prospettive inedite all'invenzione e all'immaginazione secondo la lezione di Gianni Rodari. Infine, il calendario prevede anche il secret show del primo settembre (a mezzanotte) a Officina Giovani e i dj set sulla terrazza di Palazzo Pretorio, con l'ingresso a 25 euro. Ingresso che include anche un biglietto per il Museo di Palazzo Pretorio con Focus Tematico e aperitivo con buffet.