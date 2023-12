Prato, al Teatro Magnolfi Nuovo l'omaggio a Raffaello Pecchioli

Prato, 12 dicembre 2023 - Giovedì, con inizio fissato alle 21, si terrà al Teatro Magnolfi Nuovo di via Gobetti la "Serata per un Natale senza neve. Omaggio all'opera letteraria di uno scrittore scomodo", organizzata dal comune di Prato in ricordo di Raffaello Pecchioli, giornalista, scrittore e poeta, da un'idea di Sara e Daria Pecchioli e in collaborazione con Attucci Edizioni. A parlarne e a presentare la sua figura di intellettuale fuori dagli schemi e giornalista dalla penna acuta saranno due assessori alla Cultura: Simone Mangani, che avrà anche il compito di coordinare gli interventi, e il regista Massimo Luconi, in carica con il sindaco Fabrizio Mattei.

Parteciperanno inoltre l'Onorevole Riccardo Mazzoni, giornalista, collega e amico di Raffaello, l'italianista Marco Parretti e l'editore Alessandro Attucci. Alla voce e al carisma di Valentina Cipriani saranno affidate le letture di poesie di Pecchioli. Giornalista per l'Unità, per la Nazione, per il Giornale della Toscana, anarchico-libertario, scrittore di racconti memorabili come Il Topo e di epopee familiari, Raffaello Pecchioli fatica ad essere collocato ed incasellato in un genere o una categoria nel complesso mondo della scrittura. Un'occasione per conoscerlo o per nuovamente incontrarlo. Per info visitare il sito www.magnolfinuovoprato.it.