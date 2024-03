Prato, torna l'Off Tune Festival. Per la prima volta l'ingresso sarà libero

Prato, 27 marzo 2024 - Tre giorni nel segno del post-punk, dello psych pop e dello stoner rock. Due palchi, 15 live con band da Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda e Italia. Tutto a ingresso libero, da giovedì 6 a sabato 8 giugno a Prato, nell’area Officina Giovani. Sta per tornare con la sua quarta edizione l'Off Tune Festival, quest’anno in versione free edition, grazie all’audacia di A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park, che tirano le fila in collaborazione con comune di Prato e Officina Giovani. Tre giorni di live - inizio concerti dal pomeriggio - ma anche dj-set, area ristoro, area kids, mercatino, mostre e, in chiusura, l’immancabile Cencio’s Night.

Si parte giovedì 6 con lo stoner rock dei Nebula, gruppo a stelle e strisce nata da una costola dei Fu Manchu, preceduti dal power pop dei canadesi Motorists e da due formazioni toscane, Tomorr e Sir Rick Bowman. Venerdì 7, da New Orleans, in arrivo il glam punk degli Special Interest, condito con il post-punk dei britannici Crows per il loro primo concerto italiano, con il post hard core dei Vuoto Impero e con i giovanissimi Punkcake. Sabato 8, dall’Irlanda per la prima volta in Italia, il noise degli Enola Gay e il post punk dei Gurriers. Da Oakland la new wave dei Body Double. E ancora, l’ex Lady in the Radiator Sara Parigi con un album tutto suo da farci ascoltare, con le atmosfere garage dei Plastic Man, con il rock dei Flying Disc e Almorto. Si chiude, sempre a ingresso libero (dalle 23), con la Cencio’s Night: suoni, dj, artisti e memorabilia dello storico live club pratese. Info e ulteriori dettagli sul sito ufficiale www.offtunefestival.it e sui canali social del festival.