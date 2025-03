Weekend Musei. Giochi per bimbi e visite guidate

Visite guidate e laboratori per bambini: ecco le proposte dei musei per questo fine settimana. Fra cielo e terra, l’arte nei paesaggi di Fiorello Tosoni: è il titolo della visita alla mostra che Palazzo Pretorio dedica al pittore pratese, domani alle 17, in occasione della giornata nazionale del paesaggio. Il ricco nucleo di vedute marine, spazi campestri e paesaggi incontaminati in mostra saranno illustrati dall’artista e dalla curatrice della mostra Giulia Ballerini. Ingresso 4 euro, penotazione obbligatoria allo 0574 1837859 o a mail [email protected] e al termine una simpatica sorpresa per i partecipanti. Domani sempre a Palazzo Pretorio, per la rassegna Musei in dialogo, organizzata con il Museo dell’Opera del Duomo, alle 15.30 Paolo Benassai condurrà un’interessante panoramica sulla figura di Mario Balassi (1604-1667), pittore eclettico formatosi con Iacopo Ligozzi e Matteo Rosselli e collaboratore del Passignano, che produsse opere religiose e ritratti lavorando tra la Toscana (Firenze, Prato, Empoli) e Roma, Vienna e Venezia; seguirà una visita guidata alle opere trattate nel corso dell’incontro. Ingresso gratuito, prenotazione a [email protected].

Domenica alle 15 al Museo dell’Opera del Duomo è invece prevista una visita dedicata a Filippo Lippi e Botticelli, partendo dagli affreschi dedicati alle Storie di Santo Stefano e San Giovanni Battista in duomo, con focus al museo sulle Esequie di San Girolamo di Lippi e sul maestoso Crocifisso sagomato di Botticelli. Contributo 15 euro (biglietto museo incluso), prenotazione obbligatoria a info@pratocultura. it, al 340 5101749, sul sito o le pagine social di Prato Cultura. Sempre domenica dalle 16.30 alle 18 al Museo del Tessuto l’appuntamento è con Il Museo in un kit: stimolati da giochi e da approfondimenti sulle collezioni tessili, le famiglie saranno dotate di un kit con cui potranno esplorare in maniera inedita e divertente le sale espositive. Durante la visita sarà presente un educatore che affiancherà i piccoli partecipanti. È richiesta la presenza obbligatoria di un accompagnatore. Età consigliata 6 -10 anni; costo 5 euro a bambino e 5 euro ad adulto; prenotazione obbligatoria sul sito o canali social del museo.⠀⠀⠀⠀