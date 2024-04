Volontariato al centro: "Evento per valorizzarlo"

Prato per i volontari. Pensa ad una "grande iniziativa per esaltare, valorizzare e promuovere le associazioni di volontariato" della città il candidato sindaco del centrodestra, Giani Cenni. Una iniziativa a cadenza fissa che racconti cosa fanno le associazioni del territorio, che mostri il lavoro dei volontari nei diversi settori, le esperienze, le finalità dei loro servizi e le ricadute sul territorio. Insomma, Cenni vorrebbe organizzare una sorta di "Telethon pratese che si proponga come unico obiettivo la promozione delle diverse realtà in modo che tutti conoscano l’offerta disponibile".

Gianni Cenni è stato ospite ieri sera del circolo Cives che da anni si occupa di distribuire aiuti a chi ha più bisogno.

"Il volontariato a Prato è una tradizione – ha detto durante il suo intervento il candidato sindaco del centrodestra – e sono davvero tante, tantissime le associazioni che si occupano di dare risposte diversificate. Associazioni che si sono formate anche spontaneamente da un raggruppamento di persone che si sono trovate ad affrontare lo stesso problema e che, riunite, hanno dato vita ad esperienze di aiuto e supporto ad altri. Un mondo di tante realtà che spesso non è noto su larga scala".

Nei giorni scorsi Gianni Cenni ha visitato anche il centro di distribuzione di Cives: "Una realtà di grande lavoro. Il mondo del volontariato è molto attivo in città – sono ancora le sue parole – c’è bisogno di far conoscere e di parlare di tutte le associazioni, dalle grandi alle piccole, dalle più alle meno conosciute. Coinvolgeremo i media e sarà un momento utile a raccontare e promuovere".

Poi un’altra proposta per il mondo del volontariato: "Farò una ricognizione di tutti gli immobili pubblici per reperire sedi per le associazioni che ne hanno bisogno".

Gianni Cenni, parlando alla platea di Cives, ha anche illustrato i punti principali del suo programma elettorale: decoro, viabilità, sicurezza, rifiuti, infrastrutture, sanità.

