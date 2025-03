Visite mediche immediate e consulenze telefoniche gratuite: inaugurato il Centro Angiolini

Prato, 9 marzo 2025 - Un nuovo centro di riferimento per la sanità territoriale, dove potersi rivolgere per visite specialistiche, servizi di consulenza a 360 gradi e per avere risposte immediate su ogni tipologia di necessità di salute. Ha inaugurato ieri, nella giornata internazionale dei diritti delle donne, il Centro Ambulatoriale Angiolini Diagnosi e Salute. La struttura nasce in via Angiolini 15/a, zona piazza del Mercato Nuovo a Prato, e va a riaprire uno storico polo sanitario. Nei 480 metri quadri di ambulatori, infatti, già c'era una struttura sanitaria aperta fin dal 2010 e solo recentemente chiusa. Ora un gruppo di imprenditori del territorio, con competenze ultra-decennali nel settore riaprono il centro ambulatoriale, aumentando l'offerta di servizi sul territorio. A portare avanti la gestione dell'Angiolini saranno Mauro Trasmondi, figura storica sul territorio del settore sanitario, Luciano Gestri, infermiere ed ex sindacalista e consigliere comunale, e il noto commercialista pratese Alessandro Giusti.

La vocazione del nuovo centro ha una forte valenza sociale. Il numero individuato 0574/1855 potrà essere utilizzato per qualsiasi necessità sanitaria della cittadinanza. Si potrà prenotare anche prestazioni non erogabili internamente come ad esempio una risonanza, ma anche chiedere servizi di consulenza gratuita su dove effettuare una tac, con indicazioni di giorno e orario. E ancora, anche se non da subito, un servizio di pronta disponibilità medica e pediatrica: in caso di sintomi e problemi non gravi verrà assicurata una visita pressoché immediata. Nei casi gravi o anche di dubbia gravità, invece, l'indicazione sarà chiaramente quella di rivolgersi al pronto soccorso. Di fatto la struttura vuole rappresentare un punto di riferimento e orientamento del cittadino che ha bisogno di un qualsiasi servizio di consulenza o prestazione sanitaria.

I servizi di visite mediche specialistiche fin da subito offerti dal Centro Angiolini sono i seguenti: medicina interna, psichiatria, angiologia, medicina del lavoro, psicologia/psicoterapia, cardiologia, neurologia, reumatologia, chirurgia generale, neurochirurgia, urologia, dermatologia, dietista, oculistica, otorinolaringoiatria, anestesia - terapia del dolore, ortopedia, malattie apparato respiratorio, gastroenterologia, ecografia, allergologia-immunologia, geriatria, pediatria, medicina estetica, ginecologia. Inoltre si potrà effettuare la diagnostica strumentale per ecografie, cardiologia ed ecodoppler. In prospettiva arriveranno le autorizzazioni anche per ulteriori branche specialistiche: medicina dello sport, punto prelievi, medicina domiciliare, fisioterapia, nefrologia, diabetologia, scienze dell’alimentazione e dietetica, medicina legale. “Riapriamo un ambulatorio molto conosciuto a Prato sia da parte dei cittadini che dei medici – spiega Trasmondi -. Un luogo a cui dare continuità sanitaria e che offrirà un servizio totale ai pazienti. La più ampia offerta possibile dal punto di vista sanitario. I cittadini possono contare a 360 gradi su di noi: ci possono chiamare per qualsiasi esigenza sanitaria. Sia per servizi da noi erogati che per consulenze su altri settori specialistici che non curiamo direttamente. Per fare un esempio, il servizio di tac non si svolge direttamente qui, ma daremo al cittadino tutte le indicazioni necessarie di consulenza. Gratuitamente”.

A proposito di attenzione al sociale, anche il nome del centro non è casuale. Il dottor Lodovico Angiolini, a cui è intitolata la strada a fianco di piazza del Mercato Nuovo, è stato un medico e un deputato noto per il suo contributo alla sanità e alla politica del suo tempo. Non solo. E' noto anche per avere lasciato alla morte tutti i suoi beni ai poveri. Angiolini dedicò infatti la sua vita non solo alla medicina e alla politica, ma anche a migliorare le condizioni di vita delle persone più svantaggiate. “Pensiamo di potere essere un punto di riferimento per Prato e di poter supportare il sistema pubblico – aggiunge Trasmondi -. Vogliamo essere un centro che dia respiro a tutta la sanità pratese, prevenendo anche accessi impropri al pronto soccorso. Un centro aperto a tutta la città e con grande attenzione anche alle politiche sui prezzi dei servizi”.