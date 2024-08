Villa Fiorita non va in vacanza . La guida ai servizi che restano attivi

Anche quest’anno Villa Fiorita manterrà attivi tutti i principali servizi nel corso dell’estate. "Ci siamo anche nel mese di agosto - afferma Valter Giovannini, direttore generale della clinica pratese - per andare incontro alle esigenze di chi rimane in città e, soprattutto, per garantire alle persone più fragili un’assistenza completa durante l’estate. Per fare questo - continua Giovannini - concentreremo le nostre attività nella sede principale di via di Cantagallo, un fatto che ci permetterà di azzerare o quasi i giorni di sospensione e di mantenere totalmente inalterati i nostri elevatissimi standard".

In particolare, saranno garantite tutte le prestazioni diagnostiche come analisi del sangue, ecografie, radiografie, oltre alle visite mediche specialistiche, sia in convenzione sia in regime privato. Inalterate anche le attività riabilitative e radioterapiche svolte per conto della ASL Toscana Centro. Ecco nel dettaglio la situazione dei diversi servizi e reparti.

Sarà possibile effettuare analisi e prelievi nel corso di tutto il mese ad eccezione del giorno di Ferragosto, di venerdì 16 e sabato 17 agosto. I prelievi si effettueranno esclusivamente presso la sede principale di via di Cantagallo n. 56. Le attività del Centro radiodiagnostico di via di Cantagallo saranno sospese dal 15 al 17 agosto. Per quanto concerne le visite specialistiche, non si effettueranno dal 15 al 17 agosto.

Il servizio di prelievo a domicilio sarà attivo per tutto il mese ad eccezione del periodo compreso tra il 12 e il 17 agosto. L’attività legata alla programmazione degli interventi e alla preospedalizzazione sarà sospesa dal 12 al 17 agosto. Il servizio di prenotazione delle visite per le interruzioni volontarie di gravidanza sarà sospeso dal 12 al 17 agosto. Infine, si ricorda che la sede distaccata di via Angiolini sarà chiusa fino al 1° settembre, eccezion fatta per il servizio di fisioterapia che sarà sempre attivo (tranne nei giorni 15, 16 e 17 agosto). Per tutte le informazioni si può contattare il numero unico 0574 4891 oppure scrivere una mail a [email protected].