Vigili del fuoco. Montini in pensione

Il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montemurlo, Alessio Montini, è andato in pensione. A salutarlo alla caserma di via Caduti di Nassirya sono arrivati il sindaco di Montemurlo, il vice sindaco e la comandante della polizia municipale di Montemurlo, Enrica Cappelli. Alessio Montini aveva assunto il comando del distaccamento di Montemurlo nel luglio 2021. Il sindaco del Comune di Montemurlo ha ricordato il valore umano e professionale di Montini e la proficua collaborazione che si è stabilità fin dai primi momenti con l’amministrazione comunale e la comunità montemurlese. I vigili del fuoco rappresentano un grande valore per Montemurlo e per la sicurezza del territorio. Montini ha messo a disposizione del comando la sua grande esperienza professionale. Alessio Montini ha 60 anni, è pratese e dal 1990 ha prestato servizio alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Prato come capo-squadra e capo-reparto. Un uomo con una lunga esperienza in scenari operativi e di soccorso: Montini è uno specialista speleo-alpino-fluviale e fa parte del nucleo Usar (soccorso e ricerca in ambito urbano derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici).

Nel corso degli anni ha preso parte a numerose missioni di soccorso in Italia e all’estero, come il terremoto in Albania del 2019, dove è stato impegnato nel salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate dalle macerie per il crollo di un palazzo, nell’alluvione in Libia tra il settembre e l’ ottobre 2023, nell’alluvione che ha colpito Montemurlo lo scorso 2 novembre e infine è stato impegnato nelle operazioni di ricerca e salvataggio dei dispersi nel crollo del cantiere Esselunga di via Mariti nel febbraio di quest’anno.