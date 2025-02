Viaggio sensoriale per ipovedenti

Un viaggio sensoriale alla scoperta della non esclusione. Lo propone Uici-Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato con l’iniziativa "Light sotto lo stesso cielo", in programma venerdì 7 marzo alle 21 al teatro del Convitto Cicognini. La serata è dedicata alla raccolta fondi per il progetto L.I.G.H.T. (learning and inclusion for growing human talents). Protagonisti saranno Francesca Ascione, architetta e ricamatrice d’arte, e Debora Finardi, musicista, al pianoforte. Con loro, numerosi volontari della UICI Prato, in un percorso tra suoni e parole.

"Con questa serata vogliamo non solo raccogliere fondi, ma soprattutto creare un momento di incontro e di scambio per far sentire a tutti i nostri soci di non essere soli", sottolinea Denisa Muresan, presidente della Uiciu Prato.

Lo spettacolo, scritto a più mani dai volontari stessi, è un viaggio tra suoni, parole e immagini che porterà a riflettere sul valore dell’inclusione e sulla forza della solidarietà.

"Light sotto lo stesso cielo" è un invito a chi vive con una disabilità visiva, per sentirsi parte di una comunità e condividere le proprie esperienze; a chi non ha alcuna disabilità, per comprendere gli altri e aprirsi a quanto ancora c’è da scoprire affidandosi agli altri sensi; a tutti coloro che credono nel valore dell’inclusione, per costruire un futuro di tutti.