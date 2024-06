Viaggio nella storia dei buchi neri

Venerdì alle 18 a PrismaLab si terrà l’incontro con il fisico e divulgatore scientifico Alessio Focardi per un viaggio affascinante attraverso la storia dei buchi neri. Ingresso gratuito.

Il titolo dell’iniziaitiva è "Parole al limite. Facciamo luce sui buchi neri". Le parole e le definizioni possono avere un peso determinante anche nelle discipline scientifiche?

Alessio Focardi ci condurrà in un viaggio affascinante attraverso la storia dei buchi neri, mettendo in luce l’importanza dell’uso delle parole nella ricerca scientifica. Esploreremo come il potere dei termini abbia plasmato la nostra comprensione di questi enigmatici fenomeni cosmici, ripercorrendo le tappe cruciali che hanno definito ciò che oggi identifichiamo come buchi neri.