Viaggiare adesso costa di più. Carburanti ai massimi da sei mesi. Ecco dove è possibile risparmiare

Il prezzo del carburante torna a destare preoccupazione anche a Prato. Ovviamente gli aumenti delle ultime settimane investono tutta la Toscana e la soglia dei due euro, nella nostra regione, è molto vicina, con massime che arrivano quasi a 2,5 euro per il servito e quasi 2 euro, appunto, per il self. Ieri la media regionale del self service, secondo le rilevazioni giornaliere del Mimit (Ministero delle imprese e del Made in Italy), era ferma a 1,814 euro al litro per il gasolio e a 1,920 euro per la benzina. Una crescita che risulta in linea con quanto sta accadendo in Italia, ma che certo non fa dormire sonni tranquilli agli automobilisti, visto che simili prezzi non si vedevano ormai da circa 6 mesi e che il bel tempo spinge a viaggiare. Per fortuna sono ancora lontani i picchi raggiunti a settembre del 2023, con un costo medio della verde attorno ai 2 euro e del diesel poco sotto, a 1,938 euro, ma sembra un datato ricordo anche il minimo registrato attorno a Natale dello scorso anno, con prezzi ovunque più ragionevoli (1,764 euro in media per la benzina e 1, 725 per il diesel).

Anche nella nostra città, dunque, torna ad essere utile tenere a mente dove sono collocate le pompe più convenienti, per cercare di risparmiare qualcosa nei rifornimenti. Il più conveniente in assoluto, guardando al self service, è ancora una volta il distributore Conad di Maliseti, che propone 1,857 euro al litro per la benzina e 1,737 euro al litro per il gasolio.

Seguono comunque a ruota, molto vicini fra loro, l’IP sul lato Nord di viale Nam Dhim (benzina a 1,866 euro e gasolio a 1,746) e gli ormai noti Beyfin (1,869 euro la verde, 1,749 euro il diesel) e Cem Carburanti (benzina a 1,879 euro e diesel a 1,749 euro).

Non male la 2P carburanti di viale Montegrappa, angolo via Ferrucci, che vende un litro di benzina a 1,879 euro e uno di gasolio a 1,789. Da tenere in considerazione, poi, anche la pompa Economy di via Sirio, angolo via Reggiana, con 1,885 euro al litro per la verde e 1,789 euro al litro per il diesel. Oppure il Tamoil di Sant’Ippolito, in via Leonardo da Vinci (che ha prezzi identici) o il Q8 all’angolo fra via Liliana Rossi e via Metauro (benzina a 1,889 euro e gasolio a 1,759 euro).

Per quanto riguarda invece il rifornimento "servito", ovviamente possibile solo negli orari e nei giorni di apertura delle varie pompe che fanno questo tipo di servizio, la più conveniente in assoluto risulta essere la 2P di viale Montegrappa, angolo via Ferrucci, dove la benzina si paga 1,879 euro al litro e il gasolio invece 1,789 euro al litro.

A seguire il distributore IP di viale Montegrappa (benzina a 1,916 euro e diesel a 1,906 euro), il Beyfin di viale Fratelli Cervi (benzina a 1,929 euro e diesel a 1,809) o ancora, sempre in viale Fratelli Cervi, la stazione Eni (benzina a 1,954 euro e gasolio a 1,854 euro).

L.M.