Viabilità della Vallata: i progetti. Tre nuovi piani d’intervento Lavori per 850 mila euro

Firmati, ieri mattina, gli accordi quadro con cui la Provincia di Prato collabora al finanziamento di interventi nei tre Comuni valbisentini, su progetti legati alla viabilità provinciale o regionale, all’interno di un quadro che vedrà finanziamenti in tutti e sette i Comuni dell’area.

I progetti – per un totale di spesa di 850mila euro – sono stati presentati dai tre sindaci, Giovanni Morganti (Vernio), Primo Bosi (Vaiano) e Guglielmo Bongiorno (Cantagallo), e dal presidente della Provincia, Simone Calamai.

"Sono felice che quelli che sono stati i miei intenti fin dall’inizio – ha spiegato Calamai – stiano prendendo forma: la Provincia deve essere al fianco dei Comuni e lo sta dimostrando".

Un parcheggio a fianco della Sr 325 il progetto presentato da Vaiano e che sarà finanziato – come tutti gli altri – per il 95% della Provincia. Il parcheggio sarà realizzato in un’area attualmente a verde, dal lato opposto alla sede del municipio di Vaiano e la cifra richiesta per il finanziamento è di 210 mila euro. Giovanni Morganti ha invece presentato i progetti per Vernio, per un totale di 365 mila euro.

"Si tratta di interventi che avevamo in un parco progetti già pronto – ha detto Morganti –. Le strade che saranno interessate sono via di San Quirichello e via di Morandaccio, che vengono utilizzate in caso di problemi sulla Sp2 e sulla Sr 325. Poi via di Montecuccoli, importante collegamento fra la Sr 325 e Barberino, che sarà riasfaltata. Ho peraltro notizie dal sindaco di Barberino che stanno valutando di risistemare il loro tratto. La strada che da San Quirico va a Barberino, molto utilizzata per gli stessi motivi, ha già avuto un finanziamento per le Aree Interne in un progetto dell’Area Metropolitana di Firenze, che arriverà solo fra un anno, quindi non poteva essere inclusa nelle opere finanziate dalla Provincia".

Per Cantagallo la strada che sarà risistemata in questo contesto è via di Gavigno.

"Sarà ripristinato il tratto centrale – ha detto Bongiorno –. Purtroppo avremmo dovuto fare l’intero intervento tramite i fondi del Pnrr, ma dopo aver finanziato vari nostri interventi, hanno scelto di finanziare progetti arrivati meno in alto in graduatoria".

Per il ripristino di porzioni oggetto di cedimenti stradali e rifacimento della sovrastruttura, per la via che collega la Sp2 e la Sp3, Cantagallo ha chiesto 275 mila euro. Manca all’appello quella che è stata la vera alternativa alla Sr 325 nel corso degli anni e soprattutto ora, con la frana sulla ex Statale a Le Coste, utilizzata come unica via di uscita dalla Vallata da diverse migliaia di veicoli al giorno, cioè via di Cantagallo dalla Collina a Figline.

Per migliorarla e per dare un’alternativa alle terribili svolte che non consentono il transito di mezzi pesanti si sono mossi in tanti, ultimamente anche la pro loco di Schignano, che sta chiedendo un incontro col Comune di Prato e la Provincia per portare al tavolo le proprie proposte.

"Da tempo Vaiano – ha sottolineato il sindaco Bosi – è afflitta da una problematica di congestione, particolarmente evidente durante il sabato mattina, giorno di mercato, quando i residenti spesso faticano a trovare adeguati parcheggi nella zona. Abbiamo concepito da tempo l’idea di realizzare un parcheggio lungo la strada, con l’obiettivo di soddisfare due esigenze fondamentali: in primo luogo, fornire posteggi con una capacità adeguata per accogliere tutti i cittadini che necessitano di recarsi in Comune; in secondo luogo, sfruttare un’area attualmente sottoutilizzata per una finalità di utilità pubblica".

Claudia Iozzelli