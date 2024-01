Via di Malcantone: "Pericoli in strada". Tra buche e frane

Via di Malcantone e Vignone nella zona di Figline flagellata dall’alluvione è ancora pericolosa. La segnalazione arriva dai residenti della zona preoccupati per lo stato di poca manutenzione in cui versa la strada a causa delle recenti piogge. La segnalazione è stata inviata anche alla polizia municipale: l’Ufficio strade del Comune ha già effettuato un primo sopralluogo.

"A causa delle recenti piogge si sono formate profonde fosse ai bordi della strada che creano pericolosi canali fino a circa 40-50 centimetri di altezza - spiega Federico Aricò -. I mezzi soprattutto i motorini possono entrarvi con le ruote ed essere causa di incidenti, guasti, oltre a danni a cose e persone. I canali sono stati scavati dai recenti fenomeni meteorologici e in particolare, dall’acqua che scorrendo ha creato delle buche profonde visto che si tratta di una strada molto stretta è̀ facile entrare nei solchi. Recentemente sono già accaduti vari incidenti e spesso le auto sono state soccorse da altri cittadini con mezzi propri per liberare la strada". Non solo buche, ma anche smottamenti: "Lungo la strada c’è anche un evidente e pericoloso smottamento sempre provocato dalle piogge del 02 novembre, che oltre ad aver ridotto i margini della carreggiata e impedire lo scorrimento dell’acqua, rischia nel caso in cui il movimento franoso riprendesse, anche di invadere la sede stradale, con terra e alberi, con evidente pericolo nel caso in cui si trovassero mezzi o persone nel bel mezzo alla frana".

Alcuni cittadini hanno segnalato i problemi a Consiag servizi che ha in appalto le opere di manutenzione: "Poco prima del primo tornante salendo verso monte a Figline si è formato un cunicolo lungo il taglio eseguito da Consiag per l’interramento del tubo gas dove costantemente entra l’acqua quando piove e crea una situazione di pericolo - aggiunge il residente -. Risulta difficile credere che il Comune non possa mettere in sicurezza una strada pubblica, i danni nel caso di infortuni causati dalle condizioni della strada sarebbero molto più elevati. Infine si fa presente che nella zona alta della via vi sono pali che sostengono cavi della linea telefonica che sono crollati e si reggono sospesi dal cavo a metà altezza ma che se questo cedesse potrebbero cadere e anch’essi fare danni. La situazione è stata lasciata ad uno stato di abbandono e incuria".