Via del campo, gli amici che suonano Faber

Via del campo Tribute Band è nata nel 2006 dall’idea di alcuni amici accomunati dalla profonda passione per Fabrizio De Andrè. Sono Riccardo Mori, voce solista e chitarre, Davide Cammelli, chitarra elettrica-acustica e cori, Salvatore Sciarretta sax soprano, percussioni e cori, Vincenzo Iacobelli synth e tastiere, Gabriele Vinci, basso elettrico, Francesco Sapora, batteria. Provenienti da esperienze diverse e con diverso background musicale, i componenti dei Via del campo riassumono l’eterogeneità necessaria per interpretare le molteplici sonorità e le differenti atmosfere contenute nelle canzoni della scaletta. "Assistere ad un nostro concerto – dice la band – è un’occasione per riascoltare le canzoni e cantarle insieme a chi sta sul palco. Il repertorio così vasto lasciatoci in eredità da De Andrè un patrimonio che appartiene un po’ a tutti noi: ognuno ha, e ci auguriamo possa ascoltare, il brano che arriva dritto al proprio cuore".